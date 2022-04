Schreuder est un bon choix pour l'Ajax : "Il me semble être le meilleur candidat"

Erik ten Hag va rejoindre Manchester United et à l'Ajax on pense maintenant à Alfred Schreuder. Il connaît le club et, selon son collègue Kees van Wonderen, il est le candidat idéal.

Kees Van Wonderen a fait l'éloge de la progression que Schreuder a connu au cours de toutes ses années en tant qu'assistant. "Si l'on considère ses connaissances, sa façon de travailler, son enthousiasme et le bagage qu'il possède, il me semble être le meilleur candidat. Sur le plan qualitatif, Alfred est un coach de haut niveau. À mon avis, il a également encore progressé grâce à sa coopération avec Julian Nagelsmann", déclare-t-il dans Het Nieuwsblad. "Avec Erik ten Hag, il a été décisif dans le développement de l'Ajax. Aussi si vous regardez le style de jeu et le fait que quelqu'un comme Dusan Tadic est venu à l'Ajax, c'est en partie grâce à Alfred."