Le Beerschot va-t-il perdre un autre joueur important ?

Beerschot va-t-il perdre tous ses joueurs importants ? Joren Dom parti et Raphael Holzhauser sur le départ, un troisième joueur important pourrait également faire ses valises. Il y a un intérêt pour l'attaquant Lawrence Shankland.

Shankland a marqué cinq buts et distillé quatre passes décisives cette saison. Pas des statistiques incroyables, mais il a été félicité pour ses efforts et aurait pu en faire un peu plus. L'Écossais pourrait rentrer au pays puisque Heart of Midlothian a coché son nom selon le Daily Record.

Robbie Nelson, l'entraîneur des Hearts connait bien l'attaquant de 26 ans. Ils ont précédemment travaillé ensemble à Dundee United. Shankland a encore un contrat de deux ans au Beerschot, mais reste un joueur trop cher pour la D1B.