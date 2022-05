Simon Mignolet revient sur son début de saison compliqué : "La trêve hivernale est arrivée au bon moment"

Trois titres d'affilée pour le Club de Bruges. La contribution de Simon Mignolet est importante. Le Limbourgeois revient sur sa saison difficile, mais qui a eu une fin heureuse.

"J'ai subi une blessure assez grave au genou lors de l'Euro, mais tout s'est étonnamment bien passé en début de saison. J'ai maintenu l'équipe contre l'Union et l'Antwerp, mais ensuite le football en semaine est arrivé avec la Ligue des champions. Par conséquent, la période de récupération était trop courte pour être en forme pour le match suivant. Conséquence : une première erreur, une deuxième, une troisième", a déclaré Simon Mignolet dans Het Belang Van Limburg.

"Quelque chose comme ça commence à vous trotter dans la tête. Je m'adaptais constamment, c'était plus un problème mental que physique au bout d'un moment. J'ai dû prendre du repos, alors je me suis adapté aux Diables rouges et la trêve hivernale est arrivée au moment idéal. Depuis, j'ai retrouvé mon ancien niveau."

C'est surtout lors des Playoffs 1 que Mignolet a montré toute sa classe. L'expérimenté Limbourgeois a montré pourquoi le Club de Bruges a payé si cher pour lui. "Nous gardons la tête froide en toutes circonstances. Ma force mentale est mon secret. Récemment, nous regardions la finale de la FA Cup. Charles De Ketelaere m'a demandé si je l'avais déjà jouée. Je lui ai dit que j'avais atteint la finale dans toutes les compétitions auxquelles j'ai participé. Ligue des Champions, Ligue Europa, Coupe d'Angleterre, Coupe de Belgique. Charles ne pouvait pas le croire."