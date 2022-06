Julien Ngoy fortement courtisé par des clubs belges et étrangers

Après deux saisons du côté d'Eupen, l'ancien joueur de Stoke City a envie de passer à l'étape supérieure et de poursuivre sa progression. Ouvert à l'étranger, l'attaquant ne serait pas contre l'idée de rester en Belgique.

Julien Ngoy avait effectué son retour en Belgique durant l'été 2020 en quittant l'Angleterre et Stoke City pour rallier Eupen. Un retour payant et réussi. Le joueur âgé de 24 ans est rapidement devenu un titulaire indiscutable chez les Pandas où il marqué onze buts et distillé quatre assists en soixante-quatre rencontres toutes compétitions confondues.

L'attaquant nous avait confiés lors d'un entretien qu'il voulait désormais franchir un palier dans sa carrière. Cela devrait être le cas durant les prochains jours. Le joueur formé au Club de Bruges et Anderlecht figure sur les tablettes de plusieurs clubs belges dont deux du G5, selon nos informations. Ngoy est également suivi par des clubs étrangers comme Kasimpasa et Adana Demirspor en Turquie, Schalke 04, le Werder Brême et Hambourg en Allemagne mais aussi des formations comme le Partizan Belgrade en Serbie et le Legia Varsovie en Pologne.