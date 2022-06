Eupen présente ses quatre nouvelles recrues : "Je n'ai pas réfléchi à deux fois lorsque l'offre est arrivée"

De nombreux supporters ont assisté au premier entraînement public sous la houlette du nouvel entraîneur principal Bernd Storck et ont pu voir les nouvelles recrues eu-enlises.

À l’issue de la séance d’entraînement, les quatre nouveaux joueurs d'Eupen ont été présentés à la presse.

© photonews

Jan Gorenc a rejoint les Pandas en provenance de NS Mura. "La première division belge et Eupen offrent de bonnes possibilités et font confiance aux jeunes joueurs. Je n’ai donc pas réfléchi à deux fois lorsque l’offre est arrivée. Mon objectif est de continuer à m’améliorer et d’aider l’équipe défensivement", a expliqué le défenseur central slovène. "L'un de mes objectifs est aussi d'être sélectionné en équipe nationale. Mais il faut aller petit à petit, et si tout va bien, je serai peut-être récompensé", a conclu le joueur âgé de 22 ans.

© photonews

Rune Paeshuyse (20 ans) arrive en provenance du KV Malines. "Je connaissais déjà le club pour avoir joué quelques matchs contre les équipes de jeunes. Si j'ai quitté Malines, c'est parce que je pense que j'ai plus de chance de jouer à Eupen car ici on offre de bonnes possibilités aux jeunes joueurs et j’espère pouvoir y gagner du temps de jeu et donc de l’expérience. Mais cela dépendra bien sûr de moi et de mes performances", a souligné le back droit.

© photonews

Regan Charles-Cook (25 ans) a quitté l'Ecosse pour rallier la Belgique. "Pour moi, c'était l'opportunité de relever un nouveau défi et passer ainsi un palier dans ma carrière. Je veux progresser et je pense qu'Eupen peut m'aider. Grâce à quelques amis qui jouent dans différents clubs de D1A, je connais la la Jupiler Pro League et je sais que le jeu y est très intense", a conclu (25 ans) le meilleur buteur (12 buts) de Ross County la saison dernière.

© photonews

Isaac Christie-Davies (24 ans) arrive en provenance de Barnsley. "Avant de venir à Eupen, j’ai eu des contacts avec Bernd Storck, qui était aussi mon entraîneur au Cercle de Bruges et à la Dunajska Streda. Comme j’apprécie son système, sa philosophie de jeu, sa communication et qu’il m’a expliqué son projet avec Eupen, je n’ai pas hésité à venir ici", a conclu l'ancien joueur de Chelsea et Liverpool.