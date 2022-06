Markus Pflanz évoque le départ d'Alexander Blessin au Genoa : "S'ils l'avaient eu plus tôt..."

En janvier, Alexander Blessin a quitté le KV Ostende pour le Genoa.

En attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur, l'assistant Markus Pflanz a été l'entraîneur principal du KV Ostende pendant cinq matchs. Il entretient toujours des contacts avec Alexander Blessin et trouve regrettable que son compatriote n'ait pas pu se maintenir avec le Genoa.

"Alexander s'est fait un nom dès ses débuts : sept partages et une victoire contre la Juventus avec une équipe de bas de classsement. Ensuite, ce fut moins bien", dit Pflanz sur kw.be. "Se maintenir aurait pu être possible. Je suis sûr que si Alex était allé au Genoa plus tôt, ils joueraient encore en première division italienne."