John van den Brom, la Pologne pour rebondir

Ancien coach à succès du côté d'Anderlecht puis de Genk, le coach néerlandais s'est engagé avec le Lech Poznan, club incontournable du paysage foot polonais et champion en titre d'Ekstraklasa.

Certains ont une carrière qui prend des tournants inattendus. En 2012, Anderlecht décide de remercier Ariel Jacobs, qui vient de gagner le titre avec le Sporting. Pour le remplacer, un nom totalement inconnu du football belge : John van den Brom, qui vient de qualifier Vitesse Arnhem pour l’Europa League.

Malgré une victoire d’entrée en finale de la Supercoupe face à Lokeren, les débuts de van den Brom chez les Mauves sont contrastés. Anderlecht perd le Clasico face au Standard (2-1), ne gagne qu’un match en Ligue des Champions (1-0 face au Zénith) et termine dernier de sa poule derrière les Russes, l’AC Milan et Malaga. Pourtant, petit à petit, les choses se mettent en place. Les Mauves étrillent La Gantoise (5-0) puis le Club de Bruges (6-1). Le Beerschot (1-4), Mons (0-5) et le Lierse (4-1) y passent aussi.

Anderlecht termine premier de la phase classique et malgré trois défaites en playoffs, remporte le titre au terme de la dernière journée dans un duel haletant face à Zulte grâce à un coup-franc dévié de Lucas Biglia. Van den Brom remporte le premier titre de sa carrière de coach.

La seconde saison du Néerlandais est plus compliquée. Anderlecht n’accroche pas un point en C1 et termine 3e en Pro League. C’est déjà la fin pour van den Brom, qui retourne aux Pays-Bas et succède à van Basten à la tête de l’AZ. 8 ans plus tard, il admettait encore "ne pas avoir compris" ce licenciement…

A Genk, l’aventure ne dure pas longtemps…

Quelques années plus tard, il revient en Belgique. Genk, champion l’année d’avant, a du mal à se remettre du départ – ou plutôt, du retour – de Philippe Clement à Bruges. Jess Thorup est remercié après seulement…5 matchs, et van den Brom arrive pour sa seconde expérience en Pro League. Genk réalise une saison impressionnante, Onuachu claque 33 roses et les Limbourgeois remportent la Coupe de Belgique. On pense alors que la machine est lancée…sauf que tout va aller de travers. Le début de saison 2021-2022 des Limbourgeois est compliqué, et van den Brom est licencié en décembre au profit de l’ancien du Cercle Bernd Storck.

Poznan, un choix facile ?

En février dernier, il confiait ses envies de retrouver un employeur sur le plateau de Rondo, émission de Ziggo Sport. "Je suis libre maintenant, et j'ai été à la maison assez longtemps. Je suis à la maison depuis exactement deux mois maintenant. En ce qui me concerne, je peux recommencer avec un nouveau club."

Dans la précipitation, peut-être, il s’engage avec le club d’Al-Taawon, en Arabie saoudite. L’aventure se termine un mois plus tard.

Van den Brom tente donc une nouvelle expérience à l’étranger, au Lech Poznan. Si l’Ekstraklasa est un championnat peu médiatisé, il y aura de grandes attentes sur ses épaules. Le club veut en effet jouer l’Europe et confirmer son statut de champion en titre. La concurrence sera rude, avec notamment le Legia Varsovie qui veut revenir sur le devant de la scène, et des supporters à la ferveur intense dont la réputation dépasse largement les frontières polonaises. Un nouveau palier, pour viser à nouveau ceux supérieurs ?