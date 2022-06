🎥 Sofiane Hanni (ex-Anderlecht) libre de tout contrat

L'ancien Mauve est en fin de contrat au Qatar.

Sofiane Hanni est un joueur libre, il quitte Al-Gharafa (Qatar) où son contrat a pris fin.

Il ne semble pas encore en avoir terminé avec le football de haut niveau, et l'expérience de l'ancien joueur d'Anderlecht et de Malines pourrait intéresser des formations de JPL.

Après son départ d'Anderlecht, Hanni a joué au Spartak Moscou. Après un an et demi, il a quitté le club russe pour Al-Gharafa où il a inscrit seize buts et délivré douze assists en 36 matchs cette saison.