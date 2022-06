🎥 Le Standard de Liège débute sa préparation estivale par un succès

Ce jeudi (18h), le Standard de Liège disputait sa première joute amicale de sa préparation estivale du côté de l'Entité Manageoise. Le club de D3 ACFF est l'unique point d'ancrage hennuyer du matricule 16 avec une coopération qui se traduit notamment par des journées de détection.

Pour cette première rencontre amicale, Ronny Deila décidait d'aligner d'entrée de jeu deux anciens indésirables : Balikwisha et Boljevic. Le nouveau coach du Standard de Liège, qui veut passer en revue ses troupes lors de cette préparation estivale, devait se passer des services de Bodart (ischios) et Bokadi (gêne musculaire) ce jeudi.

Standard : Henkinet, Dewaele, Ngoy, Dussenne, Calut, Van Damme, Raskin, Balikwisha, Boljevic, Cafaro, Emond

Ce sont les locaux qui ouvriront le score via une reprise de la tête de Scohy (2e), 1-0. Les Liégeois réagiront rapidement via Emond. Après un tir sur le poteau adverse (4e), l'ancien joueur de Nantes égalisera après un beau service de Boljevic (6e), 1-1. Après un bon mouvement avec Cafaro, Raskin tentera un enroulé du gauche, mais celui-ci ne sera pas assez puissant pour tromper le portier adverse (12e). De l'intérieur du pied, Cafaro poussera Vanhecke à la parade (19e). Après une magnifique ouverture de Raskin à destination de Boljevic, le Monténégrin offrira un caviar à Emond qui placera juste à côté (28e). Malgré sa domination et un ballon sur la barre à la 45e, le Standard ne parviendra pas à prendre l'avantage avant la pause (1-1).

En seconde période, Deila alignera une équipe complètement différente hormis Henkinet qui restera dans les cages liégeoises.

Standard : Henkinet, Mawete, Nekadio, Sissako, Pavlovic, Vanderkhoven, Kuavita, El Fanis, Behti, Dragus, Avenatti

🔛 C’est parti pour la 2ème mi-temps avec cette composition 👇



Nekadio tentera une reprise acrobatique à la suite d'un corner, mais le cuir passera à côté (55e). Trois minutes plus tard, Avenatto obtiendra une occasion franche, mais sera contré avant d'envoyer le ballon sur le gardien puis de rater son contrôle (58e). C'est finalement Vanderkhoven qui permettra aux Rouches de prendre les commandes de la rencontre grâce à une belle frappe à l'entrée du rectangle (60e), 1-2. Juste après, Dragus fera le break via un joli lob (64e), 1-3. En fin de rencontre, El Fanis ira de son but en remportant son duel face au portier adverse (86e), 1-4.

Le score ne bougera plus, le Standard remporte donc sa première joute amicale avant de recevoir Saint-Trond mercredi prochain.