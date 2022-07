Malgré une offre anglaise de dernière minute, Julien Ngoy se dirige vers le KV Malines

Après deux saisons du côté d'Eupen, l'ancien joueur de Stoke City a envie de passer à l'étape supérieure et de poursuivre sa progression. L'attaquant va rester en Belgique.

Julien Ngoy avait effectué son retour en Belgique durant l'été 2020 en quittant l'Angleterre et Stoke City pour rallier Eupen Un retour payant et réussi. Le joueur âgé de 24 ans est rapidement devenu un titulaire indiscutable chez les Pandas où il marqué onze buts et distillé quatre assists en soixante-quatre rencontres toutes compétitions confondues.

En fin de contrat chez les Pandas, il était dans le viseur de nombreux clubs belges et étrangers. Malgré une tentative de dernière minute des Queens Park Rangers, l'attaquant se dirige vers le KV Malines, selon nos informations. Le projet malinois a tout de suite plu au natif d'Anvers.

À noter que Charleroi et le Sporting d'Anderlecht étaient également intéressés par Ngoy. Mais les deux clubs ont tardé à passer à l'offensive. Les Carolos n'ont pas été assez concrets tandis que les Mauves ont préféré prende leur temps et attendre. Le club bruxellois avait pourtant l'occasion de rapatrier un joueur en partie formé chez eux, de nationalité belge et gratuit de surcroît.