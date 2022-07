Zulte Waregem et Leye enchaînent les victoires

Zulte Waregem n’a eu aucun mal à se défaire ce dimanche de l’équipe de Tubize-Braine. Les joueurs de Leye se sont en effet imposés sur le score de 4-0. Les buteurs du jour sont Vossen (2X), Stan Braem et Ciranni. Les buts ont tous été marqués avant la pause.

C’est la quatrième victoire en cinq rencontres pour les Coalisés, qui espèrent réussir une meilleure saison de lors de l’exercice précédent, avec une 16ᵉ place au final.

04 (90') | Veel moeten we niet meer noteren in de tweede helft. De ruststand is ook meteen de eindstand.



