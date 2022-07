Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 12/07: Arturo - Denayer - Ospina - Augustinsson - Dilrosun - Zaldúa Bengoetxea - Doucoure - Beck

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!Arturo - Denayer - Ospina - Augustinsson - Dilrosun - Zaldúa Bengoetxea - Doucoure - Beck

Le milieu de terrain de 27 ans a été blessé pendant deux ans et demi à l'Antwerp et espère trouver un nouveau club. (Lire la suite)

Le remplaçant de Kristian Thorstvedt est en route pour Genk. Comme annoncé, les Limbourgeois ont jeté leur dévolu sur l'Argentin Nicolas Castro et l'affaire est quasiment conclue. (Lire la suite)

Le Stade de Reims a officialisé la signature du gardien de but autrichien Patrick Pentz en provenance du FK Austria Vienne.

Sergio Oliveira quitte le FC Porto pour rejoindre Galatasaray contre 3 millions d'euros.

Joe Aribo s'engage à Southampton. Les Saints s'offrent les services du milieu de terrain nigérian pour les quatre prochaines saisons. L'an passé, il a inscrit 9 et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues avec les Rangers.

Le Nigérian rejoint son septième club après Eupen, Everton, Anderlecht, Galatasaray, l'AS Monaco et l'Olympiacos. (Lire la suite)

Bochum continue de se renforcer et accueille en prêt Ivan Ordets en provenance du Dinamo Moscou. Le défenseur central ukrainien jouera donc en Allemagne la saison prochaine.

Nottingham Forest s'est offert les services de Neco Williams (21 ans) qui arrive en provenance de Liverpool. Prêté lors de la 2ème partie de saison 21-22 à Fulham, l'international gallois aura disputé 33 matchs au total avec les Reds, qui devraient toucher pas loin de 19 M€ dans cette opération.

Le FC Séville s'est attaché les services de Marcão, le défenseur central brésilien de Galatasaray. C'est le premier renfort de ce mercato estival pour les Andalous.

Owen Beck (19 ans) débarque à Famalicão en provenance de Liverpool. Le latéral gauche gallois, aperçu quelques fois avec les Reds, est prêté une saison au Portugal.

Cheick Doucouré file en Angleterre. Le milieu de terrain malien quitte le RC Lens pour s'engager en faveur de Crystal Palace pour les 5 prochaines saisons. Le montant du transfert s'élève à près de 23 M€ (+ 5 M€ de bonus).

Troisième recrue estivale pour Cadix qui accueille Joseba Zaldua qui arrive en provenance de la Real Sociedad. Le latéral âgé de 30 ans s'est engagé jusqu'en juin 2025 avec son nouveau club.

Javairô Dilrosun quitte le Hertha Berlin. L'ailier gauche de 24 ans vient de signer du côté de Feyenoord pour 4 ans soit jusqu'en juin 2026. Il remplace notamment le Colombien Luis Sinisterra parti à Leeds.

Here he is! ✔️ 𝐉𝐚𝐯𝐚𝐢𝐫𝐨 𝐃𝐢𝐥𝐫𝐨𝐬𝐮𝐧 #D11rosun

C'était dans l'air, c'est désormais officiel. (Lire la suite)

Apparu à 19 reprises en Liga la saison dernière, Ludwig Augustinsson (28 ans) quitte déjà Séville. Le défenseur suédois est prêté un an à Aston Villa.

Aston Villa can confirm the club has reached an agreement with Sevilla FC for the season-long loan of Ludwig Augustinsson.