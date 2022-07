Le Club de Bruges aurait trouvé le remplaçant de Charles De Ketelaere, l'Antwerp aussi sur le coup

Ce joueur très prometteur du Hertha Berlin fait chavirer le cœur de nos clubs belges.

De jour en jour, Charles De Ketelaere est de plus en plus proche de rejoindre l'AC Milan. À tel point que le Club de Bruges travaille déjà sur son successeur, et aurait défini une cible principale.

Selon le célèbre journaliste italien, cette cible n'est autre que Jurgen Ekkelenkamp. Formé à l'Ajax Amsterdam, le milieu de terrain de 22 ans a réalisé une très belle saison avec le Hertha Berlin la saison dernière, à tel point qu'il a été cité à de multiples reprises comme l'une des belles surprises de la saison en Bundesliga.

S'il s'agit d'un profil plus défensif que le jeune international espoirs en route vers l'Italie, son arrivée pourrait permettre à Kamal Sowah, par exemple, de recevoir du temps de jeu supplémentaire, ce qui est la volonté du Club de Bruges. Auteur de trois buts la saison dernière, il avait été décisif à huit reprises lors de sa première saison complète avec l'Ajax Amsterdam, il y a deux ans.

Toujours selon le journaliste italien, l'Antwerp ambitionne également de recruter l'international espoirs néerlandais (sept buts en quinze rencontres avec les U21), mais ce sont bien les Gazelles qui se montrent particulièrement intéressées.