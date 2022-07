Benbouali était finalement présent: "Nous avons reçu les derniers documents assez tard"

On ne l'attendait pas, mais Nadhir Benbouali est monté au jeu sur la pelouse de l'Union.

Ce jeudi en conférence de presse, Edward Still avait annoncé que Nadhir Benbouali n'était pas en ordre administrativement et qu'il n'entrait donc pas en ligne de compte pour le déplacement des Zèbres dans la capitale.

Lors de l'énoncé des équipes, surprise : l'Algérien est sur le banc. Cependant, pas de malice de la part du staff carolo : "Je ne jouais pas au poker menteur, ce n'est pas mon genre", indique Edward Still après la rencontre. "Nous n'avons appris que jeudi soir que les derniers documents étaient arrivés et que tout était en ordre".

L'algérien a ainsi disputé une demi-heure, ses premières en Belgique. "Il a montré de bonnes choses à l'entraînement. On savait qu'il n'était pas encore fit, mais on n'a qu'un seul 9 avec Badji et cela aurait été bête de s'en priver. Parfois, il faut aussi faire confiance à la qualité intrinsèque du joueur. En plus, Badji s'était coupé et à la mi-temps, il souffrait beaucoup. Tout était alors réuni pour le voir sur la pelouse".

L'Algérien aura fait une entrée intéressante, même s'il n'a touché que 11 ballons sur la petite demi-heure de jeu qu'il a disputé. Avec une semaine de plus dans les jambes, il pourrait déjà très bien entrer en ligne de compte pour être titulaire contre Ostende lors de la troisième journée.