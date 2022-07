Nielsen évoque son transfert : "Quand Bruges frappe à la porte, tu ne peux pas hésiter"

Casper Nielsen a quitté l'Union pour le Club de Bruges dans ce mercato après un long feuilleton. Il sera probablement aligné d'entrée ce week-end face à Eupen.

Casper Nielsen est arrivé au Club de Bruges, non sans mal. Dans une interview accordée au Nieuwsblad, Nielsen a expliqué le timing de ce transfert.

"Le Club ne m'a approché qu'après la course au titre", a-t-il déclaré. "J'ai beaucoup de respect pour cela. S'il l'avait fait pendant les play-offs, cela aurait pu me tourner dans la tête. Quand le Club de Bruges frappe à votre porte, vous ne devez pas hésiter. Cela a toujours été ma priorité (de rejoindre Bruges), malgré l'intérêt d'autres équipes."

Nielsen devrait débuter à la place de Ruud Vormer dans le onze de départ dimanche. Le fait qu'il ait débuté sur le banc la semaine dernière (victoire 3-2 contre Genk) était un choix conscient.

"L'entraîneur voulait me protéger. J'ai eu une semaine mouvementée, avec de lourds tests médicaux et physiques et beaucoup de nouvelles choses. Mais j'étais très excité de commencer. Titulaire contre Eupen ? Je suis prêt, mais c'est l'entraîneur qui choisit."