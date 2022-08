Edward Still : "On pouvait prendre au moins un point contre l'Union"

Le coach de Charleroi est revenu sur la défaite contre l'Union le week-end passé et les enseignements qu'il faut en retirer.

"On sort d'un sérieux contre l'Union", a expliqué Edward Still en conférence de presse. "On a souffert en première mi-temps, mais le point positif c'est que si on rejoue la même première mi-temps l'année passée, on aurait été à peut-être 2 ou 3-0. C'est un signe de notre progression et de notre évolution. On va pas être à notre meilleur niveau à chaque match, à chaque mi-temps. Il y a des temps forts et des temps faibles sur une saison ou même sur un match. Il y a des signes qu'on progresse, qu'on est capable de souffrir sans s'écrouler comme on le faisait la saison passée, pour pleins de différentes raisons."

"On a fait une très bonne deuxième mi-temps. On a mis l'Union en difficulté. On a pas réussi à concrétiser les occasions ou à s'en créer plus, mais on a eu assez que pour égaliser", a-t-il ensuite analysé. "C'est bizarre parce qu'on perd le match sur un de nos temps forts. On a pas suivi la course qu'il fallait et on perd le match là-dessus."

"On sort d'un match qui n'était pas abouti, mais c'était un match sérieux malgré tout. Il y avait de place pour aller prendre au moins un point face à une équipe de l'Union, où franchement c'est du lourd. Tu n'es pas vice-champion de Belgique pour rien. Il n'y avait que deux joueurs qui étaient différents par rapport à l'année passée à l'Union", fait-il remarquer.

Dimanche et lundi, on a bien débriefé cela. On a fait une bonne analyse, on a compris tout cela et on s'est donnés les bonnes réponses. On a tourné la page, vers un match contre Ostende qui sera compliqué demain (samedi)."