Still se méfie d'Ostende : "Vanderhaeghe prépare toujours très bien ses équipes"

Le coach de Charleroi a préfacé la rencontre de ce samedi face à Ostende.

"Yves Vanderhaeghe prépare toujours très très bien ses équipes", a prévenu Edward Still en conférence de presse ce vendredi, avant d'accueillir le lendemain le KV Ostende (18h45). "Partout où il passe, il fait des résultats, il est capable de créer la surprise. Il a mis en place une super organisation défensive, et il y a de la qualité devant. Beaucoup de vitesse en transition, comme on l'a vu contre Malines où il se sont créé beaucoup d'occasions. Aussi à Anderlecht, lors du premier match."

"On doit être à notre meilleur niveau pour se créer des occasions grâce à notre foot et on va devoir être très très bons sur les transitions. Si on domine Ostende dans la gestion des transitions, alors on met vraiment toutes les chances de notre côté pour l'emporter."

Sur le soutien des supporters

Dernièrement, le Sporting avait communiqué afin de calmer le jeu suite au mécontentement des fans quant au mercato actuel. Les supporters des Zèbres ont répondu présent au Parc Duden malgré la défaite. Mais certaines tensions semblent ressurgir.

"La reconnaissance du public a été touchante. Ceux qui étaient avec nous au Parc Duden ont reconnu l'effort et qu'on a rien lâché jusque dans les dernières secondes. On a poussé au Duden, on a tout fait pour chercher le point. C'est important pour nous de remercier le soutien qu'on a ressenti du début jusqu'à la fin du match. On espère qu'ils seront nombreux demain. C'est aussi à nous de les fidéliser et de leur donner du plaisir. Naturellement, avec ça, le stade se remplira de plus en plus."