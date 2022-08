Le Club de Bruges doit faire face à une rude concurrence pour sa priorité estivale

Le Club de Bruges est toujours à la recherche d'un attaquant supplémentaire. La cible principale, Rasmus Hojlund, reste la priorité des Blauw en Zwart, mais ceux-ci ont de nombreux concurrents.

Le Club de Bruges a fait de Rasmus Hojlund sa priorité estivale et a même formulé une offre de 8,5 millions d'euros. Toutefois, l'Atalanta s'est invitée dans le dossier et a soumis également une proposition pour le buteur danois. Newcastle et le Celta Vigo pourraient surgir prochainement.

Le prix ne fera que grimper étant donné les clubs intéressés et Sturm Graz s'en frotte les mains. Les Autrichiens devraient recevoir un chèque de plus de dix millions d'euros pour un joueur acheté 1,8 million d'euros en janvier dernier au FC Copenhague. Vingt matchs et douze buts plus tard, il vaut bien plus que cela.