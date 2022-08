Croky Cup : Virton s'impose à Namur dans une fin de match électrique

Virton s'est imposé ce mardi soir sur le terrain de l'Union Namur dans le cadre du 4e tour de la Coupe de Belgique (1-2).

C'était une véritable montagne qui se dressait devant l'Union Namur, promue en D2 ACFF. Les hommes d'Olivier Defresne se mesuraient à Virton, pensionnaire de Challenger Pro League, large vainqueur de l'Arquet - autre club namurois - au tour précédent (9-1).

Dans un stade des Bas-Prés bien rempli, c'étaient les visiteurs qui se montraient d'emblée les plus dangereux. Une frappe d'Akhalaia (4e) puis une reprise de la tête (7e) passaient à côté des buts défendus par Yohan Prévot.

Namur n'était pas là pour faire de la figuration, et enflammait ses supporters lorsqu'une première frappe très dangereuse de Marlon Degryse fusait à un mètre du but de Virton (10e). Dans la foulée, les Merles se procuraient une nouvelle occasion sur corner, avec un superbe arrêt de Sadin (12e).

Sur un terrain compliqué, les deux équipes peinaient à construire et à poser le ballon à terre. Namur passait tout près de l'ouverture du score. Sadin gagnait un face-à-face suite à une mauvaise remise de Spago, le ballon était contré tant bien que mal par la défense de l'Excelsior...avant que Khaida ne réalise un festival et envoie une frappe magnifique sur la barre (27e) !

Dans les dix dernières minutes de la première période, beaucoup de fautes étaient commises. L'Union continuait à se montrer dangereuse sur phases arrêtées. L'on criait même au penalty lorsqu'une nouvelle mauvaise relance de Spago profitait à un joueur de Namur, qui s'écroulait dans le rectangle (41e).

C'étaient bien les locaux qui ouvraient le score. Après un bon travail du numéro 10 Dieudonné Lwangi, l'un des nouveaux transfuges Qendrim Bakija fusillait Sadin (43e). L'Union menait, et ce n'était pas démérité !

Dans la foulée, Prévot se détendait bien sur une frappe à mi-hauteur et l'international malgache Hakim Abdallah - nouveau venu en provenance du Lierse - manquait sa reprise de la tête.

En seconde période, Christian Bracconi comprenait bien qu'une réaction était nécessaire et faisait monter 3 nouveaux éléments. L'un deux, Ilunga, percutait bien sur son côté et faisait mal à la défense namuroise (47e). Namur répliquait, avec une frappe au-dessus de Mehdi El Khaida (54e).

Alors que les Merles poussaient, Virton revenait dans la partie. Sur un ballon mal négocié par la défense, Prévot sortait bien mais ne pouvait que repousser le ballon dans les pieds d'Akhalaia, qui en profitait (65e).

Namur commençait à payer les efforts fournis et semblait perdre peu à peu le fil du match. L'Excelsior passait tout près de prendre l'avantage (71e). Les locaux continuaient à croire en leur chance et le buteur Bakija se retrouvait dans une position idéale devant Sadin. Malheureusement, le ballon rebondissait juste avant sa reprise, qui passait à côté (80e). Les supporters namurois donnaient de la voix derrière les buts de Virton et poussaient pour obtenir un second goal.

La fin de match était autant électrique que déconstruite, et allait se jouer dans les derniers instants. M. Arnaud Soors sifflait un penalty pour Virton pour un accrochage avec Ilunga dans le rectangle. Abdallah prenait Prévot à contre-pied et assurait quasiment la qualification aux Gaumais.

Namur continuait à tout donner, à l'instar de leur gardien qui s'est mis à monter dans le camp adverse, mais la dernière occasion n'arrivera pas.

Qualification in extremis pour Virton, qui rencontrera Dessel au tour suivant. Face à un adversaire sur le papier supérieur - bien que sans ses titulaires habituels alignés - Namur n'a pas eu à rougir et aura offert une belle soirée de football à son public.