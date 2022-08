Didier Lamkel Zé : "J'espère qu'ici, tout se passera bien"

Le KV Courtrai a réalisé un geste audacieux en signant Didier Lamkel Zé. Le joueur s'en rend d'ailleurs compte.

Alors qu'il attendait un nouveau défi dans le noyau B du Royal Antwerp depuis son transfert manqué à l'Omonia Nicosie, Didier Lamkel Zé a obtenu un contrat de trois saisons au KV Courtrai. Sur le site Internet du club, le Camerounais s'est exprimé sur son arrivée.

"Je suis très fier d'être ici, et je suis très heureux de pouvoir rejouer au football. J'espère que tout se passera bien. Karim Belhocine me comprend, et c'est une chose importante. Je me réjouis de travailler avec lui."