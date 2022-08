Bonne nouvelle pour Bruges après l'échec Rasmus Hojlund

Doublés sur le dossier Rasmus Hojlund, les Brugeois sont en bonne voie pour accueillir un nouvel élément.

Rasmus Hojlund n'a finalement pas signé à Bruges. On savait que cela allait être dur pour les Blauw en Zwart, au vu de la concurrence présente dans le dossier. Le Danois de 19 ans a finalement préféré rejoindre l'Atalanta Bergame.

Malgré cet échec plus que probable sur leur piste prioritaire, les Brugeois ont de la suite derrière les idées et sont par contre en bonne voie pour recruter Raphael Onyedika. Selon le Nieuwsblad, le milieu défensif nigérian se rapprocherait de Bruges, avec qui un accord semble dans l'air. Une offre suffisante serait arrivée sur la table. Onyedika ne s'entraîne d'ailleurs plus depuis ce jeudi avec son club de Midtjylland.