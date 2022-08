Anouar Ait El Hadj est autorisé à s'entraîner à nouveau avec le noyau A après s'être excusé

Les remords et les excuses publiques ont suffi. Anouar Ait El Hadj est autorisé à s'entraîner à nouveau avec le noyau A après avoir été envoyé au noyau B cette semaine.

La polémique autour d'Anouar Ait El Hadj est-elle sur le point de prendre fin ? Le jeune attaquant a refusé de jouer avec les RSCA Futures la semaine dernière et cela n'a pas plu du côté de la direction d'Anderlecht.

Il a été rapidement expulsé de l'équipe. Cependant, El Hadj a montré des remords et s'est publiquement excusé sur ses réseaux sociaux. Entre-temps, il a eu une conversation avec Felice Mazzù et la direction du club et il est à nouveau le bienvenu.

Il joue probablement déjà avec les RSCA Futures contre le SK Beveren ce week-end. Il peut également s'entraîner à nouveau avec l'équipe A. Il est possible qu'un prêt lors de la dernière semaine du marché des transferts soit encore à l'ordre du jour.