Carton de Burnley qui retrouve le chemin de la victoire, Samuel Bastien buteur

Wigan Athletic - Burnley

Burnley a mis fin à l'invincibilité de Wigan et décroché sa deuxième victoire en championnat cette saison. L'équipe de Vincent Kompany, qui débutait avec Josh Cullen, Taylor Harwood-Bellis (ex-RSC Anderlecht) et Vitinho (ex-Cercle Bruges), prenait rapidement l'avance grâce à Rodriguez (17e) avant que Brownhill (27e) ne double la mise. Keane (43e) gardait Wigan dans le coup sur penalty, mais les Clarets faisaient le break après le repos grâce à Tella (51e). En fin de partie, Brownhill (86e) puis Samuel Bastien (ex-Standard) deux minutes plus tard fixaient le score final à 1-5.

Après deux nuls consécutifs, Burnley se remet sur les rails avant la réception de Millwall pour des Clarets qui n'ont toujours pas gagné à domicile.

Watford - Queens Park Rangers

L'Anversois Ilias Chair (18e) ouvrait le score pour QPR, avant que Sema n'égalise (27e) sur un service de João Pedro. les Rangers reprenaient l'avantage grâce à Willock (34e) et voyaient encore Watford égaliser par João Pedro (50e). Finalement, Adomah (70e) offrait à QPR sa première victoire à l'extérieur. Watford et Christian Kabasele (titulaire) subissent leur premier revers de la saison.

Blackburn - Stoke City

Thomas Kaminski (titulaire) et Blackburn ont enregistré une troisième défaite de rang. Le seul but de la partie a été inscrit par Baker (27e).

⏱️ Full Time | Latics 1-5 Burnley



Our unbeaten start to the Championship season comes to an end.#wafc 🔵⚪️ #BELIEVE pic.twitter.com/zwtLVOHrXO