L'Anversois Ilias Chair buteur face à Watford : "Il a été exceptionnel aujourd'hui"

QPR a remporté une belle victoire sur la pelouse de Watford, relégué de Premier League.

Les Queens Park Rangers se sont imposés à Vicarage Road au terme d'une partie spectaculaire (2-3).

On retrouvait des noms familiers côté Hornets avec Edo Kayembe (ex-Anderlecht et Eupen), l'ancien Carolo Vakoun Bayo et Christian Kabasele.

L'Anversois Ilias Chair était également titulaire et a ouvert le score pour QPR : "Watford est une équipe de Premier League en termes de taille, de profil et de capacité mais je pense que nous les avons largement égalés. Nous avons été impitoyables dans la surface et nous aurions probablement dû inscrire plus de buts", a évoqué le coach londonien Mick Beale sur le site du club.

"Il y a quelques grands noms à Watford mais Ilias Chair a été exceptionnel aujourd'hui, tout comme Chris Willock, et j'aimerais que l'on se concentre sur ces deux-là. J'ai trouvé incroyable la façon dont ils ont joué ensemble. Ils sont une des raisons principales qui m'ont fait signer ici à QPR", poursuit l'Anglais de 41 ans.

"Notre noyau est très jeune en dehors de Stefan Johansen et Albert Adomah. Nous n'avons que quatre joueurs de plus de 25 ans. Il est donc important que nous continuions à les soutenir car je pense que ces jeunes ressentent le poids des résultats. Nous devons aller confirmer cette victoire contre Hull et Swansea."