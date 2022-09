Adnan Custovic savoure : "Un début parfait pour moi, les trois points me donnent un peu d'air"

Première réussie pour Adnan Custovic à la tête de Courtrai avec une victoire à Eupen (0-1) lors de ma septième journée de Jupiler Pro League.

"Les garçons ont donné beaucoup et ont gagné beaucoup de duels. J'ai vu une équipe qui voulait se battre pour chaque ballon. On pouvait le voir à la fin, quand tout le monde était allongé. Je suis heureux pour mes joueurs, qui ont mérité cela après une année difficile, au cours de laquelle ils n'ont pas gagné beaucoup de matches. C'était un début parfait pour moi, les trois points me donnent un peu d'air, mais maintenant nous devons continuer à travailler", a confié Adnan Custovic à l'issue de la rencontre.

Cependant, cette belle victoire a été assombrie par la colère de Didier Lamkel Zé, qui s'est empressé de rejoindre les vestiaires lorsqu'il a été remplacé peu après l'heure de jeu. Il n'a pas regardé Custovic et s'est dirigé vers le vestiaire. "En fait, je n'ai aucun commentaire à faire concernant son remplacement", a déclaré Custovic après coup. "Il n'y a pas de problème. Didier était juste déçu de devoir sortir."