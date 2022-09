Pourtant sur le départ cet été alors qu'il lui reste un an de contrat en bord de Meuse, le milieu de terrain va rester chez les Rouches.

Ce samedi soir, le Standard de Liège a pris la mesure d'Ostende (1-0) lors de la septième journée de Jupiler Pro League. "On a eu des moments assez difficiles ces deux dernières années. Aussi bien nous que les supporters méritons de gagner un peu. Cela nous fait du bien car on a galéré et connu des hauts et des bas", a confié Nicolas Raskin au micro de la RTBF.

Cela faisait plus un peu plus d'un an que le Standard n'avait pas enchaîné deux victoires de suite. "Je l’ai entendu avant le match, ça fait un an, c’est énorme. C’est pour ça que je dis qu’on a eu des hauts et des bas. Finalement, le noyau n’a pas beaucoup changé, on a galéré tous ensemble donc c’est bien qu’on puisse enfin sortir de cette spirale négative. On a tout ce qu’il faut. Si on continue avec cette mentalité, on peut faire de belles choses", a ajouté le médian.

Cité avec insistance du côté des Rangers ces derniers jours, Nicolas Raskin a tranché concernant son avenir. "Oui, je serai encore là, bien sûr. Il n'est plus question d'un départ. On verra de quoi l’avenir sera fait mais pour le moment je suis à 100% ici et j’espère que l'on va gagner le plus de matchs possibles et pouvoir faire un beau petit truc cette année", a conclu Raskinator.