Deux joueurs du Club de Bruges suivis par Tottenham ?

Grâce à ses deux victoires acquises en Ligue des Champions, dont le somptueux 0-4 sur la pelouse du FC Porto, le Club de Bruges a pris une belle option pour passer l'hiver européen. Mais il pourrait également avoir plus de chances de perdre ses joueurs, bien mis en avant par ces performances.

Le Club de Bruges réalise un début de campagne de Ligue des Champions tonitruant. Après la victoire 1-0 acquise à domicile face au Bayer Leverkusen lors de la première journée, les Brugeois ont brillamment écrasé le FC Porto sur la pelouse portugaise, 0-4.

Deux prestations qui ne laissent pas insensibles les nombreux observateurs, notamment dans les clubs étrangers. En effet, Tottenham a envoyé des éclaireurs pour suivre la rencontre à l'Estadio do Dragao, et selon Tribal Football, les Spurs ont été particulièrement conquis par les performances d'Hans Vanaken et d'Andreas Skov Olsen. Le club anglais pourrait même formuler une offre pour le Danois cet été.