Carcela et Mpoku de retour au Standard pour le match de gala avec Ronaldinho !

Mercredi prochain, une légende est en Belgique. Ronaldinho jouera un match de gala à la Ghelamco Arena, portant le maillot de Gand et du Standard. Mais d'autres légendes seront également là, côté Rouche !

Les équipes sont en effet en bonne partie connues pour ce match de gala, qui se tient mercredi à la Ghelamco Arena de Gand et lors duquel Ronaldinho, rien que ça, sera présent. Lors de cette Circus Cup, organisée par le sponsor des deux clubs Circus, La Gantoise verra ainsi Danijel Milicevic, Nicolas Lombaerts mais aussi Mido reporter les couleurs des Buffalos. Et du côté du Standard, c'est une bonne dose de nostalgie qui attend les supporters liégeois.

En effet, Mehdi Carcela, qui était encore un joueur du Standard la saison passée et n'a pas été prolongé, et Paul-José Mpoku, ancien capitaine des Rouches et actuellement libre, seront sur la pelouse. Jelle Van Damme jouera également, tout comme l'actuel entraîneur des gardiens Jean-François Gillet. Jonathan Legear, toujours actif à Visé, mais aussi le père d'Edmilson Junior, Edmilson Sr, seront aussi présents.