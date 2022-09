Le Diablotin Matazo évoque son départ d'Anderlecht : "Difficile de dire si je serais resté..."

Eliot Matazo est un joueur très apprécié chez les Diablotins. L'ex-joueur d'Anderlecht fait déjà partie de l'équipe A de Monaco pour sa deuxième saison.

Eliot Matazo a donc des responsabilités sous Philippe Clement. A l'été 2018, Matazo a quitté Anderlecht pour Monaco et à la RTBF il souligne que cela n'avait rien à voir avec l'argent. "Je comprends que les gens pensent que j'étais sous pression, mais ce n'était pas le cas. J'ai un manager depuis l'âge de 14 ans, mais il est plus un mentor qu'un manager."

Suffisamment mûr

Matazo est bien dans sa peau. "Je suis assez mature, je prends mes propres décisions." Peut-être aurait-il été plus idéal s'il avait pu travailler avec Kompany à Anderlecht, qui a initialement donné l'opportunité à de nombreux jeunes joueurs.

"Vincent Kompany et son projet ? Difficile de dire si je serais resté si ce projet m'avait été présenté. Le passé est le passé." Il n'est donc pas certain que Matazo, qui bénéficiait également de l'intérêt de Manchester City, entre autres, aurait porté plus longtemps le maillot des Mauves. "C'est vrai que j'ai eu plusieurs propositions. C'est grâce à tous les tournois que nous avons joués et gagnés avec Anderlecht."