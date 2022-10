"Shame on you", chantait le Lotto Park : "On comprend leur frustration"

Les supporters d'Anderlecht ont été très patients, mais la prestation face à Charleroi a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les "Shame on you" affluaient des travées, ainsi que les sifflets.

Sans tempo, sans efficacité : Anderlecht a rendu une copie bien pâle, face à un Charleroi pourtant pas fameux non plus. Les supporters en ont assez. "Je comprends parfaitement la frustration des fans. Je me mets à leur place aujourd'hui. Tout le monde espérait un résultat positif", regrette Hendrik Van Crombrugge. "Et c'est leur façon à eux de faire savoir leur colère. Je le comprends".

Pourtant, Van Crombrugge n'a pas vu le même match que certains. "On peut l'analyser de deux façons. Tu peux dire qu'il n'y avait rien de bon et que tout était à jeter, mais je pense que ce n'est pas le cas aujourd'hui", surprend-il. "Anderlecht était supérieur à Charleroi sur tous les plans, sauf sur l'efficacité. Mais la loi du football, c'est que c'est l'efficacité qui décide d'un match".

Van Crombrugge : "Pas l'heure des grands discours"

Difficile de nier le bilan, cependant : 4/18, et 13/30 au total. "C'est très mauvais, je dirais. Je pense que ce n'est pas l'heure des grands discours et des grandes attentes. On doit être critiques envers nous-mêmes", reconnaît le capitaine. "Peut-être qu'actuellement, nous sommes à notre place. Quand tu veux avoir des ambitions, il faut gagner des matchs".