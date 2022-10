Albert Sambi Lokonga très critique : "Je ne vois pas où Anderlecht va"

Albert Sambi Lokonga a quitté Anderlecht alors que le projet de Vincent Kompany se mettait en place. Depuis, les Mauves ont changé d'entraîneur, et l'ancien capitaine n'est pas fan de ce qu'il voit.

Albert Sambi Lokonga a une idée de ce qui ne va pas à Anderlecht : "Ca commence par en haut, tout le monde doit rester à sa place. Le cuisinier doit rester cuisinier. Chacun a son rôle, sa fonction et il faut laisser chacun faire son job. Ce n'est pas le cas, et ça amène des problèmes", déclare l'ancien capitaine du RSCA dans une interview avec La Dernière Heure. "Tout le monde a ses propres opinions sur la façon de jouer, de faire les choses.Trop de gens interfèrent avec tout ce qui se passe".

Pour Lokonga, le départ de Vincent Kompany est arrivé bien trop tôt, alors que le projet se mettait en place. "Ils n'ont pas compris le travail qu'il abattait jusqu'à son départ. Kompany a laissé un vide. On dit toujours que les premiers résultats sont un peu dûs à la chance, mais qu'au final, le travail et le talent parlent. Nous avions commencé à récolter les fruits du travail de Vinnie, nous savions où nous allions, il y avait de la clarté". Plus vraiment à l'heure actuelle, estime-t-il: "Quand je vois jouer Anderlecht, je ne sais pas où ils veulent aller. Je n'ai rien contre Felice Mazzù, mais avec Kompany, le projet se voyait. Ce n'est pas le cas en ce moment".