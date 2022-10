René Vandereycken revient sur le duel entre Jutgla et Hoedt : "Cela m'a surpris"

Anderlecht a joué un bon match contre le Club de Bruges, mais a finalement dû s'incliner face au champion de Belgique en titre (0-1).

Felice Mazzù a opté pour une défense à trois, ce qui s'est avéré être une bonne décision pour l'entraîneur d'Anderlecht. "Avec quatre défenseurs sur une ligne, vous êtes quatre contre deux. C'est inutile et il vous manque souvent un homme au milieu du terrain", a déclaré René Vandereycken au Het Nieuwsblad. "Maintenant, ils étaient toujours avec un défenseur de plus, ce qui est bien. Parfois, on voyait Vertonghen couvrir Sowah, mais même là, avec Hoedt et Debast, il y avait deux défenseurs contre un attaquant."

Vandereycken s'est également penché sur Ferran Jutgla. "Par deux fois, il s'est joué de Hoedt et avait une avance, mais il n'a jamais pu l'exploiter. Le Catalan n'est pas très rapide sur les 20-30 premiers mètres avec le ballon au pied, alors Hoedt l'a repris à chaque fois. Ça m'a surpris."