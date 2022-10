Julien Ngoy crucifie les Pandas, six sur six pour Steven Defour

Malines enchaîne dans la douleur contre Eupen, pendant que Saint-Trond et OHL n'ont pas su se départager.

Après la belle victoire contre le Standard, Steven Defour espérait une confirmation contre Eupen, pour sa deuxième rencontre en tant que T1 du FC Malines. Il a été servi, au terme d'un match animé et compliqué pour ses hommes.

La réponse de Da Cruz à Ndri

Compliqué parce qu'il avait mal commencé: de la tête, Konan Ndri a ouvert le score pour les Pandas. Les Malinois sont tout de suite revenus dans le match grâce à Da Cruz, mais Vanlerberghe a manqué un penalty et l'occasion d'offrir l'avantage au Kavé, juste avant la pause.

Ngoy bourreau d'Eupen

Toujours accrochés, les Malinois se sont même retrouvés à dix contre onze suite à l'exclusion pour deux cartons jaunes de David Bates. Mais l'équipe de Defour n'a pas abdiqué et a quand même trouvé l'ouverture via l'ancien Panda, Julien Ngoy, buteur sur penalty à la 76e. Précieuse victoire pour le Kavé et nouvelle défaite pour l'AS Eupen (2-1).

Pas de but entre OHL et STVV

Dans l'autre rencontre du début de soirée, OHL et STVV se sont quittés sans parvenir à débloquer le marquoir dans un match marqué par la blessure, visiblement sérieuse, d'Ewoud Pletinckx, contraint de céder sa place à Louis Patris après 22 minutes de jeu (0-0).