Mbaye Leye, l'éloge de la patience

Mbaye Leye est annoncé sur le départ depuis le début de la saison, après chaque défaite. Mais il est toujours là.

Depuis plusieurs semaines, Mbaye Leye est cité sur le départ. Lors de chaque défaite de Zulte-Waregem, le Franco-Sénégalais est annoncé viré, car la situation des Coalisés est catastrophique. Mais l'ancien coach du Standard a tenu bon.

Avec patience, minutie, il a travaillé avec son groupe, sans se plaindre, sans chercher des excuses. Résultat ? Une victoire à Courtrai lors du derby et dans la foulée une superbe victoire contre un Sporting d'Anderlecht, il est vrai malade, mais qui menait au score.

Le résultat est assez simple : même si les Flandriens sont encore à la dernière place, ils ont le même nombre de points que trois autres équipes : Seraing, Courtrai et Ostende. Et c'est d'ailleurs un déplacement à la Côte qui attend Mbaye Leye et ses hommes. Une victoire et avec 14 points (et des résultats favorables), Zulte dépasserait même Eupen.

Le championnat sera long du côté de Zulte, c'est certain. Mais en quelques jours, l'équipe, c'est-à-dire les joueurs et le staff, ont montré qu'ils se battraient jusqu'au bout. Qu'il pleuve ou qu'il vente...