Nouveau coup de pression des fans d'Anderlecht avant le Clasico

Le match de ce dimanche sera décisif concernant l'avenir de Felice Mazzù sur le banc des Mauves.

Ca ne va pas (du tout) à Anderlecht. Les Bruxellois sont enfoncés très profondément dans la crise et la défaite invraisemblable à Zulte-Waregem (3-2) a intensifié la pression sur le coach, Felice Mazzù, ainsi que sur les joueurs.

Les fans ne sont pas contents, le contraire serait totalement incompréhensible, et l'ont déjà fait savoir plusieurs fois cette saison. Ces derniers avaient déjà décidé de faire entendre leur voix à Malines, décidant de ne rentrer en tribunes qu'à la 12e minute, et déroulant notamment une banderole où l'on pouvait lire : 'En 5 mois, vous avez perdu 3 ans."

Une défaite face au Standard, lors du Clasico, enflammerait littéralement la situation. La pression sur Mazzù et ses joueurs est intense, et cette dernière a été intensifiée hier matin. Het Laatste Nieuws nous informe qu'une délégation de supporters s'est présentée lors de l'entrainement collectif. Et cela, alors qu'une pétition incendiaire a été lancée afin de faire réagir. Mazzù, mais aussi la direction étaient visés par cette dernière.