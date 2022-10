"On regrette d'avoir quitté Anderlecht pour le Club de Bruges"

Anderlecht jouera jeudi soir contre le FCSB, club roumain. Het Belang Van Limburg est allé rendre visite à Dorinel Stoica, une légende du Steaua. En Belgique, cependant, on connaît surtout son fils Alin Stoica.

Papa Dorinel est clairement déçu par la carrière de son fils. "À 16 ans, il était déjà dans la première équipe d'Anderlecht et jouait la Ligue des champions, et ce à une époque où les jeunes joueurs avaient beaucoup moins d'opportunités qu'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il était une star en devenir, mais nous avons fait le mauvais choix en quittant Anderlecht pour aller au Club de Bruges."

Le transfert au Club a été un tournant pour Stoica. "J'espère qu'Alin est heureux maintenant, mais je n'en suis pas sûr. Je me suis déjà excusé car je me suis également laissé manipuler par ce manager pour choisir Bruges. Il était tellement aimé à Anderlecht et ensuite il a été hué. Mon fils n'a jamais pu se défaire de ce mauvais choix. J'espère qu'il pourra un jour devenir entraîneur quelque part, car il connaît vraiment bien le football", conclut-il.

Stoica a terminé sa carrière de footballeur en 2014 au Standaard Wetteren. Il compte également 13 rencontres internationales à son actif pour la Roumanie.