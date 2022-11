Coefficient UEFA : la Belgique s'assure un ticket direct pour la Ligue des Champions dans deux saisons

Nos représentants européens ont déjà gagné un bon nombre de points cette saison. Au point auquel la Belgique fait un bond à la 8e place du classement UEFA.

Cette semaine, le foot belge a confirmé sa bonne santé en Europe. Avec Bruges et l'Union déjà qualifiés pour le tour suivant, respectivement en Champions League et en Europa League, puis ensuite Anderlecht et Gand qualifiés grâce à leurs victoires contre Silkeborg et Molde, nos représentants ont réalisé un sans-faute.

Des performances qui ont permis à nos clubs de ramener un grand nombre de points dans le coefficient UEFA, et d'ores et déjà de garantir un ticket direct pour la Ligue des Champions lors de la saison 2024-25.

En effet, avec 38.600 points, la Belgique ne peut désormais plus sortir du top 10 du classement du coefficient UEFA. Cette saison, la Belgique a déjà dépassé l'Ecosse, l'Autriche et la Serbie dans ce classement.

