"Marko Ilic est le troisième meilleur gardien de Jupiler Pro League"

Lors de la conférence de presse d'Adnan Custovic avant le match de Courtrai contre RWDM, l'entraîneur a parlé de ses gardiens de but. Le concurrent Vandenberghe a parlé en bien du gardien de but Marko Ilic.

Pas de Marko Ilic dans les buts du KV Courtrai contre le RWDM. Le gardien de but réalise une bonne saison et va maintenant bénéficier d'un repos bien mérité en Coupe de Belgique. "Tom Vandenberghe mérite d'être dans les buts contre le RWDM. Tom est un gardien de but solide, il le montre jour après jour à l'entraînement. Et il est aussi toujours positif. Il était prévu qu'il garde les buts des matchs de coupe. J'ai toute confiance en lui", a déclaré Custovic.

"Quand je suis arrivé à Courtrai, je m'attendais à ce que Marko Ilic quitte le club, mais avec tout le respect que je lui dois : il est le troisième meilleur gardien de la Pro League et prouve ses qualités semaine après semaine. Ce n'est pas non plus le cas partout : entre nous trois -Marko, Maxim Deman et moi- nous avons une excellente complicité. Mais je suis heureux d'être dans l'équipe pour une fois. Cela fait depuis le match amical contre le STVV en septembre que je n'ai pas joué un autre match", a raconté Tom Vandenberghe.