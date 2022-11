Robin Veldman pourrait bien être à la tête d'Anderlecht jusqu'en fin de saison

L'entraîneur intérimaire des Mauves pourrait bien avoir une prolongation de son bail du côté du parc Astrid.

Après des résultats corrects compte tenu de la situation catastrophique dans laquelle il a récupéré le club, Robin Veldman fait du bien à Anderlecht. Initialement prévu sur le banc des Mauves jusqu'à la période post-Coupe du monde, Veldman pourrait-il espérer plus ?

Selon les informations du Soir, il pourrait rester en tant que T1 du Sporting jusqu'en fin de saison peu importe le résultat de dimanche face à Genk.

En plus de la réussite, Veldman a fait des choix forts dans le groupe et ainsi fait en sorte qu'Anderlecht signe des résultats : victoire face à Eupen, un partage face à l'Antwerp et une victoire à Silkeborg pour s'assurer une place au prochain tour de Conference League.

Il semblerait donc que la direction fasse pleinement confiance à Veldman sur le coup, avec une prolongation de bail à la clé.