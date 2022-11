Van Imschoot espère que Lierse sera un peu plus attrayant après le match de coupe : "Atmosphère d'autrefois, espérons que nous avons gagné des coeurs"

10 000 hommes à Kiel, c'était il y a très longtemps. Huit ans pour être précis. Le match de coupe contre Anderlecht a une fois de plus attiré beaucoup de monde à Lierke Plezierke. Et l'entraîneur Tom Van Imschoot espère que la performance contre les violets et les blancs a convaincu les gens.

Van Imschoot a brièvement voulu établir des comparaisons avec le Patro Eisden, qui a traîné des prolongations contre le Club Brugge. "La plupart d'entre nous ont également regardé le football hier. Je l'ai fait. L'adversaire a décidé de garer le bus contre le Club. On ne peut pas faire ça. Nous voulions en faire une bataille ouverte et nous avons réussi. C'était une publicité pour le club. L'atmosphère des jours passés", a déclaré M. Van Imschoot. "J'espère que nous avons gagné quelques cœurs et réussi à convaincre des gens. Anderlecht a pris l'avantage avec un penalty bon marché - peut-être n'en était-il même pas un. Mais après cela, nous en avons fait un vrai match de coupe avec beaucoup d'intensité. Les garçons se sont montrés et je suis fier d'eux. C'était une fantastique soirée de football."