Verbruggen, héros du penalty, laisse libre cours à sa joie : "Boeckx m'avait dit que je pouvais tirer le sixième, mais quand j'ai attrapé celui-là..."

La Coupe est l'endroit où les gardiens de but peuvent devenir des héros. C'est ce qui est arrivé à Bart Verbruggen hier. Le gardien remplaçant d'Anderlecht a dû faire face à une séance de tirs au but, au cours de laquelle il en a arrêté un et tiré un qui a été décisif.

Verbruggen était heureux. Après tout, c'est dans ces moments-là que vous pouvez vous faire un nom. "Ce que j'ai ressenti quand je suis entré dans ce moment décisif ? De la joie, du soulagement, du bonheur, de l'euphorie...", a confié le portier d'Anderlecht en souriant. "Oui, Boeckx (assistant de Veldman) m'avait dit que je pouvais botter le sixième, mais j'ai laissé mes coéquipiers s'en charger. Mais quand le dixième est arrivé, j'ai pris le ballon moi-même alors que N'Diaye était déjà en chemin pour le tirer. Je me sentais bien après en avoir arrêté un !"

Verbruggen n'a pas beaucoup d'occasions de se montrer en équipe A. Le match de Coupe était donc une excellente opportunité. "Est-ce que j'espère avoir plus mes chances maintenant ? Ecoutez, aucun joueur de banc n'est heureux de son statut et tout le monde veut jouer. Moi aussi... Et bien sûr, je préférerais jouer pour l'équipe A plutôt que pour les Espoirs, mais je m'amuse en Challenger Pro League avec le reste des jeunes. Nous nous en sortons bien là-bas."

Cependant, il a failli être transferé à Burnley avec Vincent Kompany. "Oui, j'étais proche d'eux. Mais je suis aussi heureux d'être encore là. C'est un très beau club et j'espère percer ici aussi."

Une série de tirs au but comme celle-là pourrait bien être un sacré coup de pouce. "En fait, je ne l'ai jamais fait avant. Je ne pense même pas avoir déjà tiré un penalty dans une série, même pas chez les jeunes. Et je ne vais pas non plus me qualifier de spécialiste, car j'en ai arrêté un sur dix", dit-il en riant. "Mais vous avez vu la façon dont ils étaient tirés ? Je n'avais pas grand-chose à me reprocher. Ils ont presque tous volé dans la lucarne."