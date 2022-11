Issame Charai fait ses adieux du côté d'OHL : "Une soirée parfaite"

Ce vendredi soir en ouverture de la 17ème journée de JPL, OHL a marché sur le RFC Seraing (5-0). Quoi de mieux qu'une belle victoire pour faire ses adieux.

L'entraîneur adjoint d'OHL, Issame Charai, va devenir le coach de l'équipe U23 du Maroc. Marc Brys a demandé à son futur ex-assistant de faire l'analyse de la rencontre face à la presse. "Une victoire parfaite", a déclaré Charai. "Nous les avons toujours maintenus sous pression et c'était important. Nous savions qu'ils étaient dangereux dans les transitions avec leurs attaquants rapides. Nous avons bien neutralisé cela et nous n'avons pas trop donné. Sur les flancs, nous voulions créer une surtension. Cela a régulièrement bien fonctionné. Après la mi-temps, nous avons fait entrer un deuxième attaquant pour être sûrs de ne pas reculer et de ne pas laisser Seraing entrer dans le match. Je pense que c'était une bonne décision. Cela nous a permis de maintenir la pression. Une soirée parfaite pour nous."

Charai a également parlé de son nouveau défi. "C'est quelque chose qui vous tombe dessus. On ne prévoit pas ça. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le répète encore : le coach n'est pas seulement un collègue, mais vraiment un ami pour la vie. Marc Brys me manquera énormément et j'ai pu apprendre beaucoup de choses de lui. Il m'a toujours motivé à devenir un entraîneur principal. Il n'a jamais vu cela comme une menace ou une trahison, mais plutôt comme une sorte de fierté et j'ai toujours apprécié cela", a Charai.