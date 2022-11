Le Royaume-Uni et l'Irlande précisent leur candidature pour l'Euro 2028

Le Royaume-Uni et l'Irlande, candidats à l'organisation de la compétition, ont dévoilé une liste de 14 stades susceptibles d'accueillir l'Euro 2028.

Comme le relaye l'agence Belga, les fédérations anglaise, écossaise, galloise, nord-irlandaise et irlandaise ont exposé ce mercredi 14 stades au sein de leur dossier de candidature.

Wembley, le Tottenham Hotspur Stadium, le stade Olympique de Londres, l'Etihad Stadium, Old Trafford, le Villa Park, le St. James' Park, le Stadium of Light et un nouveau stade en chantier à Everton seraient les hôtes anglais de la compétition. Le comité de candidature a également retenu les stades d'Hampden Park (Glasgow), le Principality Stadium (Cardiff), le Casement Park (Belfast) et Lansdowne Road et Croke Park (tous deux à Dublin).

L'agence avance que la candidature commune du Royaume-Uni et de l'Irlande, qui a d'ailleurs fait valoir son "expérience" en la matière dans un communiqué publié ce mercredi, est favorite à l'organisation de l'Euro 2028 devant celles de la Russie et de la Turquie.