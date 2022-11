Anderlecht en stage sans Sebastiano Esposito ni Wesley Hoedt mais avec Ethan Butera

Le Sporting a retrouvé le chemin des terrains après la mini trêve qui a donné lieu au lancement du Mondial.

Après avoir retrouvé Neerpede pour quelques séances d'entraînement, les joueurs d'Anderlecht vont mettre le cap sur la Crète pour un stage d'une semaine sous des températures plus clémentes.

Presque sans surprise, Sebastiano Esposito et Wesley Hoedt ne sont pas du voyage.

Privé de ses internationaux Jan Vertonghen, Zeno Debast et Moussa N'Diaye, le Sporting a convié les jeunes Ethan Butera (cadre des RSCA Futures en Challenger Pro League) et le gardien Timon Vanhoutte. Robin Veldman sera en charge du groupe, le temps que le club annonce son nouveau coach.

Pour rappel, les Mauve et Blanc joueront deux matchs amicaux face à l'OFI Creta et Panetolikos. Ce second match remplace celui prévu contre les Ecossais de Motherwell, qui n'aura finalement pas lieu.

La sélection : Ishaq Abdulrazaq, Anouar Ait El Hadj, Francis Amuzu, Nilson Angulo, Kristian Arnstad, Majeed Ashimeru, Ethan Butera, Colin Coosemans, Hannes Delcroix, Amadou Diawara, Julien Duranville, Fábio Silva, Marco Kana, Théo Leoni, Amir Murillo, Lucas Lissens, Benito Raman, Lior Refaelov, Noah Sadiki, Mario Stroeykens, Adrien Trebel, Hendrik Van Crombrugge, Timon Vanhoutte, Bart Verbruggen, Yari Verschaeren.