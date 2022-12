Miron Muslic prolongé au Cercle : "Il prouve qu'il est le bon choix"

Plus question de parler de relégation au Cercle. Au contraire, les Brugeois regardent maintenant vers le haut plutôt que vers le bas désormais.

Le Cercle de Bruges a prolongé le contrat de Miron Muslic jusqu'en juin 2024. Le technicien autrichien âgé de 40 ans est au Cercle depuis octobre 2021 où il a commencé en tant qu'entraîneur adjoint mais est devenu entraîneur principal depuis septembre de cette année. "Je suis reconnaissant, heureux mais aussi fier de continuer à faire partie de la famille du Cercle", a déclaré Miron Muslic. "Je suis impatient d'aider ce groupe de joueurs talentueux à se développer davantage et à rendre nos fans fiers."

"Après un an de travail au Cercle, Miron a prouvé son talent et son potentiel. Il était plus que prêt à devenir entraîneur principal et il prouve maintenant qu'il est le bon choix. Nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée", a déclaré le directeur sportif Carlos Aviña.

Sous la direction de Miron Muslic, le Cercle a fait un véritable bond en avant au classement ces dernières semaines. Avec 19/24, les Vert et Noir occupent actuellement la huitième place.