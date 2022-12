Van Bommel réagit aux déclarations de Nainggolan : "On n'a pas pris cette décision à la légère"

Radja Nainggolan n'est plus le bienvenu à l'Antwerp. Le milieu de terrain a réagi à la situation lors d'un podcast et face dans Het Nieuwsblad, Mark van Bommel s'exprime à son tour.

Nainggolan a déclaré pendant le Podcast MidMid que L'Antwerp lui avait claqué la porte dans la gueule". "A-t-il réagi à ce moment-là ? Je l'ai déjà dit après son départ dans le noyau B : en tant qu'entraîneur, c'est la décision la plus difficile que vous ayez à prendre. Parce qu'en tant qu'ancien footballeur, je peux compatir à sa situation et parce que Radja a beaucoup de qualités. Sans trop s'étendre : on ne le met pas simplement à la porte."

Selon van Bommel, c'était le meilleur choix. " J'y ai longuement réfléchi avec Marc (Overmars, ndlr). Ensemble, nous sommes arrivés à la conclusion que, même si c'était difficile, c'était la meilleure décision. Nous n'avons pas non plus attendu que Radja fasse une erreur ou autre. Ce serait une mauvaise façon de penser. Mais encore une fois : vous ne prenez pas cette décision à la légère."