Christoph Daum (ex-entraîneur du Club) fait le point sur son traitement contre le cancer

En octobre, Christoph Daum a annoncé qu'il était traité pour un cancer du poumon. Il a reçu d'énormes messages de soutien, y compris de notre pays.

Christoph Daum a posté sur Instagram ses vœux de Noël et de nouvelle année, mais a également parlé lui-même de son traitement contre le cancer.

"En même temps, je voudrais exprimer mes sincères remerciements pour les innombrables mots d'encouragement et de soutien au cours des derniers mois. Ils m'ont donné de la force et de la confiance et ont eu un impact extrêmement positif sur tous les traitements. Je suis sur le bon chemin de la guérison."

La chimiothérapie a eu un effet positif. "C'était assez intense avec des doses très élevées. Mais heureusement, je suis par ailleurs en bonne santé et j'ai pu m'en sortir", a confié l'Allemand.