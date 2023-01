Quel avenir pour Lior Refaelov et Adrien Trebel ? Les deux joueurs aimeraient rester à Anderlecht

Les deux joueurs arrivent en fin de contrat du côté du club bruxellois. Le nouveau CEO des Mauves Jesper Fredberg va devoir rapidement trancher. Les prolonger ou les laisser partir gratuitement ?

Lior Refaelov (36 ans) et Adrien Trebel (31 ans) seront en fin de contrat avec Anderlecht en juin. Les deux joueurs peuvent maintenant être officiellement approchés par d'autres clubs, mais les deux joueurs aimeraient tous deux rester chez les Mauves, comme le rapportent nos confrères de Het Nieuwsbald. Les deux médians, qui ont de gros contrats, vont devoir discuter avec le nouveau CEO Jesper Fredberg pour trouver un terrain d'entente.

Toujours très important cette saison avec avec six buts et sept passes décisives, Refaelov peut compter sur l'intérêt du Maccabi Haïfa et d'un club de MLS.

Malgré son bannissement sous Vincent Kompany et une série de blessures, Trebel reste un pilier pour les nombreux talents du club et a un impact sur le jeu du Sporting.