Zeno Debast bien présent et deux revenants : Anderlecht dévoile sa sélection pour le derby bruxellois

Le groupe repris par Brian Riemer est connu.

Très incertain suite à sa sortie sur blessure face à Charleroi, Zeno Debast est malgré tout repris, il n'est toutefois pas certain de le voir jouer. Ajoutez à cela le forfait plus longue durée d'Hannes Delcroix, le secteur défensif d'Anderlecht s'en retrouve grandement perturbé. Brian Riemer a donc fait appel à deux joueurs qui n'avaient plus figuré dans le groupe depuis un moment, sans toutefois rappeler Wesley Hoedt.

Absent de la sélection de l'équipe A depuis début octobre, Kilian Sardella fait son retour, tout comme Marco Kana, absent pour sa part depuis mi-septembre suite à une blessure au bassin. Noah Sadiki et Amadou Diawara sont également évoqués si Zeno Debast n'est pas en mesure de tenir sa place. En revanche, pas de trace de Sebastiano Esposito dans le secteur offensif, l'Italien est absent de la sélection, tout comme Anouar Ait El Hadj.