Le Club de Bruges proche de signer un nouveau gardien de but

Il y a de fortes chances que Josef Bursik devienne bientôt un joueur du Club de Bruges. Le gardien de 22 ans, qui fait actuellement partie de l'effectif de Stoke City, passe des tests médicaux dans la Venise du Nord.

Selon Mike McGrath du Daily Telegraph, le Club Brugge et Stoke City ont déjà trouvé un accord pour le transfert de Bursik. Des tests médicaux attendent maintenant le gardien de but.

Plus que probablement, Bursik deviendra la première acquisition de l'ère Scott Parker. L'Anglais d'origine tchèque fait partie de l'effectif de Stoke City depuis juin 2020. Cette saison, il a joué 16 matchs en championnat. Il est également le gardien titulaire des U21 anglais.

England Under-21 goalkeeper Josef Bursik to have a medical at Club Brugge after a deal was agreed with Stoke City #SCFC. Scott Parker’s first signing at Belgian side, Bursik goes into a squad preparing for Champions League knockout stages